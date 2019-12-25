Участники шоу "Титаны" провели открытую тренировку в Петербурге

В петербургском спортзале Chisla прошла открытая тренировка с участием семи атлетов из проекта "Титаны" на ТНТ. Гости мероприятия получили уникальную возможность испытать свои силы под руководством лучших спортсменов, признанных таковыми по версии искусственного интеллекта.

В тренировке приняли участие как звёзды шоу "Титаны. Битва сезонов", так и участники первых трёх сезонов из Петербурга: Антон Борздый, Даша Наваррская, Константин Степанов, Олег Виллард, Виктор Лакис, Артём Бабаев и Константин Митин. Программа мероприятия была насыщенной и разнообразной. В большом зале Олег Виллард провёл разминку, направленную на развитие мобильности суставов и гибкости мышц.

Затем участники разделились на три группы: тренировка на ягодицы под руководством Константина Степанова и Даши Наваррской, занятие на скалодроме для улучшения хвата, координации и баланса с Виктором Лакисом, Константином Митиным и Артёмом Бабаевым, круговая тренировка на выносливость и ускорение обмена веществ от Олега Вилларда. После активной физической части гости смогли пообщаться с атлетами в неформальной обстановке и сделать памятные фотографии.

Посетители отметили, что тренировка прошла на одном дыхании. Поддержка тренеров и дружелюбная атмосфера помогали преодолевать усталость и двигаться дальше. Каждый участник получил мощный заряд мотивации и вдохновения для дальнейших спортивных достижений.

Я привык работать в режиме высокой ответственности, и спорт для меня — это тоже про собранность, дисциплину и умение поддерживать команду. На открытой тренировке в Chisla мы все оказались в одной связке: участники "Титанов" и гости зала. Рад, что смогли показать: настоящая сила — не только в рекордах, но и в том, чтобы заряжать своим примером других. Участники отлично справлялись, никто не сдавался — это дорогого стоит. Антон Борздый, начальник Центральной пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга, участник второго сезона шоу "Титаны" и "Титаны. Битва сезонов" на ТНТ

Это было яркое и вдохновляющее событие для нашего зала. Мероприятие собрало как постоянных клиентов клуба, так и новых гостей, желающих не только увидеть вживую сильнейших атлетов, но и попробовать свои силы в тренировке под их руководством. Алексей Панкевич , фитнес-директор Chisla Sportzal

Елизавета Исаева: После "Титанов. Битвы сезонов" понимаешь, что способен на большее, чем думал.

Фото: пресс-служба ТНТ