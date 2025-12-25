Елизавета Исаева: После "Титанов. Битвы сезонов" понимаешь, что способен на большее, чем думал

В разговоре с нами Елизавета рассказала, чем отличались два сезона и какие моменты стали самыми трудными.

Елизавета Исаева — участница шоу "Титаны. Битва сезонов" на телеканале ТНТ, петербургская паркурщица и спортсменка, привыкшая доверять интуиции и движению. Она прошла через третий сезон проекта и принимает участие в "Битве сезонов", где испытания оказались не только физически сложными, но и психологически непростыми. В разговоре с нами Елизавета рассказала, чем отличались два сезона и какие моменты стали самыми трудными.

Вы участвовали в 3-м сезоне шоу "Титаны" и в "Битве сезонов". Чем для вас они отличались друг от друга? Участие в каком сезоне вам понравилось больше?

Наверное, больше всего мне запомнился именно третий сезон — потому что это было моё первое участие в проекте. Я очень давно мечтала попасть в "Титаны", готовилась и переживала.

Когда ты приходишь в проект, ты никого не знаешь и не понимаешь, как всё будет происходить. Мы знакомились уже в процессе. Это были очень сильные эмоции. В какие-то моменты я разочаровывалась в себе, в какие-то — наоборот, удивлялась своим возможностям. Но в целом это невероятный опыт и очень яркие воспоминания!

"Битва сезонов" тоже стала важной частью этой истории. После третьего сезона появляется ощущение, будто ты потерял что-то значимое, и хочется снова вернуться в эту атмосферу. Но новый сезон оказался для меня эмоционально сложнее. Уже со второй серии чувствовалось, что физически и морально будет непросто.

В одном из интервью вы говорили, что мечтали попасть в "Титаны" ещё с момента участия вашего молодого человека Кирилла. Как изменилось ваше восприятие проекта после того, как вы сами прошли через шоу?

Когда смотришь шоу со стороны, кажется, что это просто интересные задания и соревнование спортсменов. Но когда попадаешь внутрь проекта, понимаешь, насколько всё сложнее.

Я не представляла, насколько тяжело проходить эти испытания. Там накапливается усталость, появляется огромная ответственность, переживания за результат. Всё это влияет и на тебя, и на твоё тело. Но вместе с этим я получила намного больше, чем ожидала. Помимо колоссального опыта я познакомилась с невероятными людьми, с которыми у нас совпадают интересы и взгляды.

Были ли испытания, которые оказались сложнее морально, чем физически?

Да, даже два. Первое — это испытание с бочками в третьем сезоне. Нам нужно было стоять на них час тридцать пять минут. Это было очень тяжело. Бочки натирали, тело затекало, и в какой-то момент ты борешься уже не столько с физической усталостью, сколько с собой. Ты просто повторяешь: "Надо потерпеть, ты не можешь сдаться". И когда понимаешь, что всё-таки выдержал, это оставляет очень сильное впечатление.

Второй сложный момент был уже в "Битве сезонов", в шестой серии. Там было испытание, где нужно было висеть между стенами. В итоге я в нём не участвовала, но сама ситуация оказалась очень непростой морально. Ребята предложили мне пойти вместо другого участника, потому что решили, что это мой профиль. Но на самом деле я это никогда сама не делала, поэтому испугалась, что у меня не получится, и я покину проект. Было принято решение не рисковать моим участием.

Что в проекте удивило вас больше всего — люди, возможно, правила или собственные эмоции?

Наверное, больше всего удивили люди. Например, Анар. Сначала кажется: спокойный актёр, непрофессиональный спортсмен — что он вообще делает на таком проекте? А потом понимаешь, что это невероятно сильный и талантливый человек. Он оказался настоящей "тёмной лошадкой".

И, конечно, меня очень удивил мой молодой человек Кирилл Колесников. Я знала, что он сильный спортсмен, но то, что он показал в "Битве сезонов", превзошло мои ожидания.

Про 3-й сезон часто говорят, что он был самым дружным. Вы поддерживаете сейчас связь с участниками?

Да, мы до сих пор общаемся. Встречаемся, тренируемся вместе, ездим друг к другу на дни рождения. У нас сформировалось такое небольшое сообщество людей с похожими интересами и целями. Очень хочется верить, что это сохранится и дальше.

Чем паркур отличается от других видов спорта с точки зрения философии и отношения к телу?

Паркур — это не просто спорт. Это про ощущение своего тела и взаимодействие с пространством. В нём нет жёстких границ развития, поэтому паркурщики обычно очень универсальные спортсмены.

Есть разные направления. Например, спидран — когда нужно максимально быстро пройти трассу. А есть фристайл, который мне ближе всего. Там ты передвигаешься по площадке, придумываешь элементы, переходы и трюки и соединяешь всё это в одно движение. Мне очень нравится именно идея импровизации. Ты приходишь на площадку, чувствуешь пространство и создаёшь своё собственное движение прямо в моменте.

Что для вас сегодня важнее: спортивные результаты или развитие вне спорта?

Раньше на первом месте была карьера. Но после третьего сезона "Титанов" во мне снова проснулся спортивный интерес. Появилось желание вернуться к тем целям, которые раньше не удалось реализовать. Сейчас я активно работаю над формой и хочу снова развиваться в паркуре.

Есть ли у вас особый способ переживания поражений?

Какого-то особого способа нет. Я считаю, нужно просто время, чтобы пережить поражение и выговориться. Но важно не зацикливаться на произошедшем. Нужно сделать выводы и двигаться дальше.

Чем любите заниматься вне тренировок и съемок?

Я стараюсь вести активный образ жизни. Люблю проводить время с семьёй и друзьями, гулять, путешествовать, ходить на танцы. Обычно даже отдых у меня активный.

Искусственному интеллекту теперь есть место во многих сферах нашей жизни. Вы как-то используете его?

Да, я тоже использую искусственный интеллект. Например, если нужно быстро найти информацию или разобраться в каком-то вопросе. Он может помочь структурировать мысли, подсказать формулировку, найти ошибки в тексте или помочь с идеями для сценариев.

Иногда могу просто с ним пообщаться. Я помню, что перед "Битвой сезонов" очень сильно волновалась. Хотелось с кем-то поговорить и выговориться. И в какой-то момент я просто начала писать свои мысли искусственному интеллекту, а он меня подбадривал.

Есть ли у вас любимые маршруты или районы в Петербурге?

Каждый раз, когда я приезжаю в центр Петербурга, я восхищаюсь тем, насколько это невероятно красивый город. Там столько архитектуры и красивых зданий — это просто невозможно передать словами. Всегда с радостью приезжаю на Невский проспект и каждый раз нахожу что-то, чем можно восхититься. И Дворцовая площадь, и Спас на Крови, и любые набережные, мосты — всё очень красиво.

Ещё мне нравятся Крестовский остров и район Беговой. Там красивые набережные Финского залива, они новые, благоустроенные, и там можно спокойно прогуляться и немного отвлечься от суеты и рутины.

Если бы нужно было показать Петербург человеку, который здесь впервые, какие три места вы бы выбрали?

Я бы начала с Горьковской. Мы бы обошли Петропавловскую крепость, потом дошли до Невского проспекта и посмотрели основные достопримечательности. Обязательно зашли бы в пышечную, а потом поехали бы на Крестовский остров и прогулялись у Финского залива.

Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ