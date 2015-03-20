"Главное — не идти по головам": Александр Обласов о сериале «Мотай!», актёрском пути и семейной атмосфере на съёмочной площадке

ТНТ продолжает показ комедийного сериала «Мотай!» — истории о съёмках кино в колонии, где герои воссоздают культовые голливудские фильмы.

Александр Обласов, сыгравший главного антагониста, рассказал в интервью, как его персонаж меняется под влиянием любви и поделился воспоминаниями о тёплой, почти семейной атмосфере на съёмочной площадке. Актёр также объяснил, почему проект будет интересен зрителям разных поколений, поразмышлял о профессии и дал совет начинающим актёрам.

— Александр, расскажите, пожалуйста, о своём герое в сериале "Мотай!" — какой он?

— Мой герой — главный антагонист истории. Сначала он выступает противником съёмок в колонии, воинственный и непримиримый. Но потом влюбляется в осуждённую героиню — и эта страсть доводит его до сумасшествия. Любовь заставляет его совершать ошибки, хотя каких‑то совсем безрассудных поступков он всё же не делает. В итоге он раскрывается как нелепый романтик, но при этом остаётся главным антагонистом по отношению к остальной компании.

— Как вы сами оцениваете посыл проекта? Что, по‑вашему, зритель должен вынести после просмотра?

— В сериале есть ностальгические нотки: он напоминает о временах видеосалонов и первых зарубежных фильмах, которые к нам пришли. Это взгляд на то, как они приживались в наших условиях. Ещё проект показывает, как отечественный кинематограф приспосабливался к рыночным реалиям и развивался — от простых картин до современных фильмов с эффектами.

— Какие воспоминания остались со съёмочной площадки? С кем из коллег было особенно комфортно взаимодействовать?

— На съёмках сложилась тёплая, почти семейная атмосфера. Во время работы приезжали семьи актёров, дети, даже собаки — это создавало особое настроение. Сильно запомнилось завершение съёмок — так называемая "шапка" — это вечер, когда вся группа собирается отметить окончание съёмочного периода. В нашем случае это был настоящий творческий капустник с музыкальными номерами, стенгазетами и видеозарисовками — спасибо продюсерам за такую идею.

Было приятно работать с режиссёром Сашей Абдуллаевым — он создал спокойную и доброжелательную обстановку. Также рад был познакомиться с Костей Крюковым, поработать с Максимом Лагашкиным. И, конечно, особая благодарность Вадиму Бакуневу и Серёже Жукову — они во многом задали эту домашнюю атмосферу, напоминающую пионерлагерь.

— Как вы думаете, почему зритель должен обратить внимание на "Мотай!"? В чём его уникальность на фоне других сериалов?

— Каждый найдёт в нём что‑то своё: здесь и история любви в непростых условиях, и ностальгические мотивы. Сериал будет интересен и профессионалам, и обычным зрителям.

Во‑первых, поражает работа художественного цеха: они создают удивительные декорации и реквизит буквально из подручных средств — это настоящее мастерство. Во‑вторых, проект показывает процесс съёмок кино в особых условиях, что напоминает настоящую жизнь, когда финансирования не хватает, художники фантазируют и придумывают что‑то новое.

Ещё в сериале обыгрываются хиты прошлого — "Рэмбо", "Терминатор", "Титаник" и другие. Молодёжь сможет узнать, о чём рассказывали родители, а старшее поколение — вспомнить молодость. Плюс замечательный актёрский ансамбль: все персонажи смешные, задорные, лёгкие. В целом это классное семейное кино.

— Вы снимаетесь в кино и сериалах много лет. Что за это время изменилось в вашем подходе к роли? Есть ли принципы, которых вы придерживаетесь неизменно?

— Я стараюсь постоянно удивлять зрителя разноплановостью ролей — играю и положительных, и отрицательных, и серьёзных, и юморных персонажей. Как характерный артист хочу нести тепло, доброту и улыбку.

Однажды в метро встретил пожилую женщину: мы переглянулись, она улыбнулась мне — и я понял, что мы работаем не зря. Этот момент стал для меня лучшим комплиментом. Главное — не дать зрителю устать от тебя, поэтому стремлюсь к разнообразию, но всегда сохраняю позитивный настрой. Есть и темы, в которые никогда не стану углубляться, — определённые границы для себя я чётко обозначил.

— Какие роли или проекты стали для вас поворотными? Чему они научили?

— За более чем 160 картин были роли, которые отразились на моей жизни. Иногда сюжеты из сценариев потом повторялись в реальности, словно жизнь следует тем же 33 классическим сюжетам, что и хорошее кино. Каждая роль — отдельный мир, лаборатория для изучения человеческих качеств.

Даже играя отрицательных персонажей, стараюсь "выбрасывать" негатив на площадке, чтобы в обычной жизни оставалось больше позитива. А ещё любая роль учит доброте, сопереживанию и состраданию — как к персонажу, так и к зрителю.

— Какие жанры или роли вы мечтаете попробовать в будущем? Есть ли "роль мечты", которую пока не довелось сыграть?

— Гамлета, увы, уже не сыграю, но счастлив, что получаю разноплановые роли — комедийные, драматические, серьёзные и несерьёзные. Главное, чтобы персонаж был непростым: с внутренними противоречиями, резкими поворотами судьбы, сложностями, которые его меняют. Такие роли ближе всего к реальной жизни — именно они особенно интересны.

— Может быть, в планах есть попробовать себя в роли режиссёра?

— Я окончил актёрскую группу режиссёрского факультета ГИТИСа. Во время учёбы пробовал ставить отрывки, но через пару лет понял, что моё призвание — актёрство. Режиссура — отдельная профессия, требующая особого таланта: нужно уметь собирать команду, управлять ею, быть психологом, понимать, чего хочешь добиться. Я осознал, что я скорее исполнитель, а не постановщик. Впрочем, если предложат интересный проект — готов обсудить.

— Как обычно любите отдыхать?

— Люблю проводить время с семьёй, путешествовать. Если съёмки проходят за городом — это тоже своего рода отдых. Например, мы снимали в Твери, в местах с удивительной природой. Иногда хочется просто закрыться дома на пару дней, выспаться и забыть обо всём.

— Что бы вы сказали тем, кто только начинает актёрский путь?

— Не бояться ничего, ставить цели и идти к ним. Но важно делать это без ущерба для окружающих — не идти по головам. Один из рецептов успеха — уважение к людям вокруг: гримёрам, костюмерам, всей съёмочной группе. Если относиться к коллегам с любовью и благодарностью, это станет частью твоего профессионального роста и успеха.

