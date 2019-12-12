Александр Половцев: "Когда человек любит своё дело — тогда всё складывается"

На ТНТ стартовал новый сериал "Госзащита" — комедия о том, как начать жизнь с чистого листа, даже если ты этого не очень хотел.

Предприниматель Роман Соколов вместе с дочерью оказывается в программе защиты свидетелей и под новым именем вынужден изображать образцового семьянина в семье полицейских. Переезд в другой город оборачивается для них новыми правилами жизни и чередой неловких, но комичных ситуаций. Мы поговорили с актёром Александром Половцевым о его герое, Петербурге как городе силы и о том, что сегодня для него важнее всего в профессии и жизни. — Каков ваш герой в сериале "Госзащита"? Можете описать его несколькими ключевыми чертами? Мой герой — начальник полиции, профессионал своего дела. Человек, которому поставлена задача, и он её выполняет. Всегда знает, что делает, умеет держать ситуацию под контролем, принимает решения в трудных ситуациях и доводит работу до результата. В этом смысле всё довольно конкретно у него. Есть служебные задачи — он их решает. — Были ли на съёмках забавные или неожиданные ситуации, которые запомнились вам больше всего? У меня съёмочных дней было немного, поэтому каких-то ярких комических историй именно со мной не происходило. Однако в целом атмосфера на площадке была очень хорошая: замечательная съёмочная группа и актёрский ансамбль, режиссёр просто чётко знал, чего хочет добиться, и у них с оператором был прекрасный тандем. — Что, на ваш взгляд, делает "Госзащиту" особенной среди других сериалов? Конечно, сколько людей — столько и мнений. Думаю, проект будет отличаться динамикой, экшеном, юмором. Судить в итоге будет зритель, поэтому я всегда осторожен с оценкой.

— Что бы вы хотели сказать зрителям, которые будут смотреть сериал и наблюдать за вашим героем?

Прежде всего хочу, чтобы им было интересно, чтобы они верили происходящему и героям. Всё остальное — уже дело вкуса и личного восприятия.

— Есть ли у вас ритуал перед выходом на съёмочную площадку? Например, музыка, медитация или разговор с коллегами?

У многих актёров есть какие-то свои привычки, но я не из тех, кто соблюдает особые ритуалы. Главное — быть готовым, понимать, что делает твой персонаж, знать текст, быть в рабочем состоянии. Иногда достаточно просто пожать руки, обменяться с коллегами парой добрых слов перед выходом в кадр и начать работать.

— Есть ли роль, о которой вы мечтаете? Может быть, персонаж из классической литературы или исторической эпохи?

Я не могу так конкретного сказать. В юности хотел одно, но со временем приоритеты меняются. Сейчас для меня важнее материал, хороший сценарий, режиссёр, команда. Когда читаешь текст и понимаешь: "О, моё!", — тогда всё и складывается.

— Как вы относитесь к экспериментам в актёрской профессии — например, к работе в театре, озвучке, режиссуре? Есть ли что‑то, чего вы ещё не пробовали, но хотели бы?

Я точно не режиссёр. А вот озвучкой занимался, и это был интересный опыт. Если будет хороший проект, с удовольствием поработаю ещё. Театр мне тоже интересен, но сейчас всё упирается в свободное время.

— Вы родились и выросли в Ленинграде. Какие места в городе для вас самые дорогие? Может быть, поделитесь местом силы?

Я родился на Васильевском острове. Там прошло детство, юность, много личных воспоминаний с родителями, первая любовь. Это место, куда всегда приятно возвращаться, гулять, вспоминать.

— Есть ли в Петербурге места, которые вы особенно любите показывать гостям? Почему именно они?

Показываю город таким, каким его видят все. Это набережные, центр, знаковые места. Всё зависит от времени, компании, настроения. Знаете, я сапожник без сапог — сам видел только два раза, как разводятся мосты. Петербург сам по себе настолько красив, что его можно просто показывать и рассказывать о нём целый день. Это самый лучший город в мире, а я много, где побывал.

— Что, по‑вашему, делает Петербург уникальным среди других городов России? В чём его "душа"?

Мне сложно это объяснить. Есть города, которые принимают тебя, а есть те, которые — нет. У нас точно всё взаимно! Петербург нужно почувствовать: пройтись по набережным, посмотреть на архитектуру, вспомнить литературу. В этом и есть его душа.

— Что вы любите делать в свободное время, когда нет съёмок? Есть ли хобби, которое помогает вам перезагрузиться?

В свободное время я прежде всего папа. Дети, школа, кружки — всё это занимает большую часть жизни. Иногда удаётся выбраться в деревню, провести время на природе. Сейчас это и есть главный отдых.

— Именно в деревне обычно отдыхаете?

Летом стараемся делить время: немного у моря в Новороссийске, немного в деревне в Ленинградской области. Там другой ритм, другая жизнь. Это помогает перезагрузиться!

— Какой совет вы бы дали молодым актёрам, которые мечтают о карьере в кино?

Самое важное, на мой взгляд, правильно выбрать профессию. Чтобы утром не вставать с мыслью: "Опять на работу!". Когда человек любит своё дело — тогда всё складывается. Нужно смотреть хорошее кино, читать, учиться и получать удовольствие от процесса. И быть проще — тогда люди к тебе потянутся.

Фото: пресс-служба ТНТ