Останки 95 красноармейцев перезахоронили в Киришском районе Ленобласти

В Киришском районе Ленинградской области на Воинском мемориале "Урочище Липовик" состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 95 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Благодаря сохранившимся смертным медальонам и подписанным личным вещам поисковики смогли узнать имена пятерых воинов: Ковалёв Павел Михайлович, красноармеец-сапер, 1922 года рождения, Топоров Константин Семёнович, старшина, 1918 года рождения, Фаткуллин Хайрислам Шайхесламович, рядовой, 1910 года рождения, Дугин Фёдор Игнатьевич, красноармеец, 1898 года рождения и Сопляков Феодосий Платонович, 1908 года рождения.

В экспедиции, результатом которой стало это важное захоронение, приняли участие поисковые отряды: "Пересвет", "Северная Звезда", "Родина", "Небо Ленинграда", "Волховский фронт", "Высота", "Последний рубеж", им. Г. Булатова и "Аверс".

