Акция "Бессмертный флот" впервые пройдет в Петербурге

В 2026 году в Петербурге впервые состоится акция "Бессмертный флот", которая станет частью празднования Дня Победы и пройдёт 9 мая. Как рассказал руководитель Санкт-Петербургского штаба общественного движения "Бессмертный полк России" и главный редактор "Петербургского дневника" Кирилл Смирнов, мероприятие призвано почтить память экипажей кораблей, погибших в годы войны на Балтике.

Ожидается, что в акции примут участие около 30 парусных и моторных судов. Они будут украшены названиями и изображениями боевых кораблей, а также военно-морской и патриотической символикой.

Среди участников — опытные судоводители, ветераны специальной военной операции, представители духовенства и дети с особенностями развития. Старт акции назначен на 9 мая в 14:00 на территории Центрального яхт-клуба (Петровская коса, 9) и в акватории Малой Невки — от Большого Петровского моста до ЗСД и Петровского фарватера.

Организаторами выступают Орденский собор Святого апостола Андрея Первозванного, Первая яхтенная школа и яхт-клуб "Нева". Кирилл Смирнов также отметил, что акция получила благословение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

