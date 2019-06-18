  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На трассе А-114 в Ленобласти произошло смертельное ДТП. Погибли трое
Сегодня, 16:21
160
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На трассе А-114 в Ленобласти произошло смертельное ДТП. Погибли трое

0 0

Сегодня днем столкнулись грузовик и легковушка.

В Бокситогорском районе Ленинградской области на трассе А-114 "Вологда — Новая Ладога" днем 27 мая произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в ГКУ "Леноблпожспас". 

На 372-м километре автодороги столкнулись грузовик и машина Renault. На месте аварии работали пожарные. Они достали из легковушки женщину, 14-летнего подростка и водителя. 

Спустя время медики констатировали смерть всех трех человек. Управлявший большегрузом не пострадал. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в массовом ДТП на Московском шоссе тяжело пострадал мотоциклист. Байкер столкнулся с автомобилем Mercedes. 

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас" 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии