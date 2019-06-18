На трассе А-114 в Ленобласти произошло смертельное ДТП. Погибли трое

Сегодня днем столкнулись грузовик и легковушка.

В Бокситогорском районе Ленинградской области на трассе А-114 "Вологда — Новая Ладога" днем 27 мая произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в ГКУ "Леноблпожспас".

На 372-м километре автодороги столкнулись грузовик и машина Renault. На месте аварии работали пожарные. Они достали из легковушки женщину, 14-летнего подростка и водителя.

Спустя время медики констатировали смерть всех трех человек. Управлявший большегрузом не пострадал. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас"