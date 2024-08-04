В массовом ДТП на Московском шоссе тяжело пострадал мотоциклист

Полицейские Пушкинского района Петербурга проводят проверку по факту массовой аварии. Об этом сообщили в МВД России.
Утром 26 мая 27-летний водитель автомобиля Mercedes, при движении по Московскому шоссе и совершении разворота на 3-й Бадаевский проезд, столкнулся с мотоциклом BMW, который двигался во встречном направлении, затем с грузовиком КамАЗ.
В результате 27-летний байкер получил серьезные травмы. Мужчину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
