Сегодня, 12:36
В массовом ДТП на Московском шоссе тяжело пострадал мотоциклист

Байкер столкнулся с автомобилем Mercedes.

Полицейские Пушкинского района Петербурга проводят проверку по факту массовой аварии. Об этом сообщили в МВД России. 

Утром 26 мая 27-летний водитель автомобиля Mercedes, при движении по Московскому шоссе и совершении разворота на 3-й Бадаевский проезд, столкнулся с мотоциклом BMW, который двигался во встречном направлении, затем с грузовиком КамАЗ. 

В результате 27-летний байкер получил серьезные травмы. Мужчину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержали самокатчика, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

