В массовом ДТП на Московском шоссе тяжело пострадал мотоциклист

Байкер столкнулся с автомобилем Mercedes.

Полицейские Пушкинского района Петербурга проводят проверку по факту массовой аварии. Об этом сообщили в МВД России.

Утром 26 мая 27-летний водитель автомобиля Mercedes, при движении по Московскому шоссе и совершении разворота на 3-й Бадаевский проезд, столкнулся с мотоциклом BMW, который двигался во встречном направлении, затем с грузовиком КамАЗ.

В результате 27-летний байкер получил серьезные травмы. Мужчину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер