В Петербурге задержали самокатчика, сбившего ребёнка и скрывшегося с места ДТП

В Приморском районе Петербурга сотрудники ГИБДД оперативно задержали 22-летнего приезжего, который сбил 12-летнего подростка на электросамокате и скрылся.

ДТП произошло 22 мая в 21:12 у дома №65 по Парашютной улице. Молодой человек, управляя кикшеринговым электросамокатом, наехал на несовершеннолетнего на регулируемом пешеходном переходе, после чего покинул место происшествия. Пострадавший ребёнок был госпитализирован с травмами.

Уже 23 мая подозреваемый был задержан полицейскими на Шуваловском проспекте. В отношении него составлены административные протоколы по трём статьям КоАП РФ: "Оставление места ДТП", "Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью" и "Нарушение иностранным гражданином правил въезда и пребывания в РФ".

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти