Рецидивиста подозревают в убийстве пенсионерки на Тихорецком проспекте

Необходимые следственные мероприятия продолжаются.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве пенсионерки. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 24 мая правоохранителям Калининского района поступила информация о том, что в подъезде дома на Тихорецком проспекте лежит пожилая женщина. На месте нашли тело 70-летней потерпевшей с ножевым ранением.

По горячим следам поймали 52-летнего рецидивиста, который в ходе конфликта после совместного распития алкоголя ударил знакомую ножом. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Необходимые следственные мероприятия продолжаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Новом Девяткино женщина зарезала своего сожителя. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Фото: Piter.TV