Бортников: уроженцев СНГ в сети террористов рекрутирует "Вилаят Хорасан"* в Афганистане

В ФСБ рассказали о совместных мероприятиях со странами СНГ по предотвращению терактов.

Активной вербовкой уроженцев стран СНГ в террористические структуры занимается филиал ИГ* (террористическая организация, запрещенная на российской территории) "Вилаят Хорасан"* (террористическая организация, запрещенная на российской территории), противостоящий афганским властям. Соответствующей информацией поделился директор ФСБ России Александр Бортников, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств - участников СНГ. Эксперт пояснил, что в регионе формируются законспирированные криминальные сети, каналы их ресурсного обеспечения, а также готовятся акции террора.

"Вилаят Хорасан" сейчас активно вербует боевиков из других терструктур, рекрутирует сторонников из числа граждан Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана, а также трудовых мигрантов в России. Александр Бортников, глава ФСБ РФ

С начала 2026 года сотрудники ФСБ совместно с таджикистанскими коллегами выявили и обезвредили террористическую ячейку, которая планировала резонансные теракты. Во взаимодействии со Службой государственной безопасности Узбекистана на стадии подготовки пресечены пять нападений боевиков в разных регионах России, включая и Москву.

