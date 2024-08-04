В Московском районе мужчина избил и ограбил бывшую

Правоохранители Московского района Петербурга задержали мужчину, который избил и ограбил бывшую возлюбленную. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ, рассказали в МВД России.

В полицию 23 мая обратилась 35-летняя женщина, заявившая, что на Взлетной улице на нее напал сожитель и отобрал телефон за 40 тыс. рублей. На следующий день за совершение этого преступления поймали ранее судимого 34-летнего местного жителя.

