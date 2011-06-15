Подростки ограбили магазин в поселке Ульяновка, угрожая ножом

Полиция задержала несовершеннолетних налетчиков на магазин, расположенный в поселке Ульяновка. Сумма ущерба составила 10,3 тыс. рублей, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 14 мая правоохранителям Тосненского района поступили сведения о том, что неизвестные ограбили торговую точку на Советском проспекте, угрожая продавцу ножом.

Под подозрением оказались 16-летний первокурсник колледжа и 17-летний местный житель. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Проверочные мероприятия продолжаются.

