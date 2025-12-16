ПМЭФ-2026 станет главным экономическим событием года для Северной столицы

Традиционно главным событием станет пленарное заседание с участием президента Владимира Путина, который акцентирует внимание на актуальных вопросах мировой экономики и политики.

XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который проходит на площадке КВЦ "Экспофорум", обещает стать ключевым событием в экономической жизни города. Как пишет "Вечерний Санкт-Петербург" этом году страной-гостем выступает Саудовская Аравия, что символично, учитывая столетие установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией, отмечавшееся в феврале. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что при подготовке к форуму город ставит перед собой две главные задачи: продемонстрировать гостеприимство Петербурга и сохранить комфорт для местных жителей.

Традиционно главным событием станет пленарное заседание с участием президента Владимира Путина, который акцентирует внимание на актуальных вопросах мировой экономики и политики. В рамках форума также пройдет презентация возможностей регионов и продвижение национальных брендов. Петербург, в свою очередь, представит свою экспозицию, площадь которой в 2026 году составит 1679 кв.м. Как сообщил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, экспозиция отразит приоритетные направления развития города и будет включать макеты и проекты, соответствующие основным темам ПМЭФ-2026.

Северная столица, являясь одним из ведущих центров искусственного интеллекта в России, уделит особое внимание этой теме. Кроме того, важным событием станет Международный молодёжный форум "День будущего", который поможет молодым специалистам наладить диалог с представителями власти и бизнеса.

Вице-губернатор Валерий Москаленко отметил, что деловая программа форума будет сосредоточена на экономическом потенциале региона и его флагманских проектах. В 2025 году Санкт-Петербург подписал 67 соглашений на сумму 1 028,8 млрд рублей, и в этом году акцент будет сделан на качество инвестиций, которые принесут городу новые рабочие места и высокотехнологичные производства.

Председатель профильной комиссии ЗакСа Дмитрий Панов добавил, что экономический эффект форума для города трудно переоценить. Реализация подписанных соглашений приведет к строительству новых объектов инфраструктуры и созданию инновационных центров, что, в свою очередь, обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет.

Председатель комиссии ЗакСа по промышленности Ирина Иванова подчеркнула важность обсуждения вопросов технологического суверенитета и импортозамещения. На форуме также будет уделено внимание поддержке малого и среднего предпринимательства, что особенно актуально в условиях структурной перестройки экономики.

Ранее Беглов назвал атаку БПЛА на Петербург перед ПМЭФ признаком сдачи нервов у врагов.

Фото: Piter.TV