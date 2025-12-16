Беглов назвал атаку БПЛА на Петербург перед ПМЭФ признаком сдачи нервов у врагов

Губернатор признал, что удар был непростым, но город оказался готов. Он высоко оценил работу системы ПВО и силовиков, подчеркнув, что они показали свой класс.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал атаку беспилотников, произошедшую 3 июня в день открытия Петербургского международного экономического форума. В беседе с ИС "Вести" он заявил, что это событие свидетельствует о том, что у врагов города сдают нервы.

Беглов признал, что нападение было непростым и сложным, однако подчеркнул, что город заранее подготовился к подобным вызовам и достойно отразил удар. По его словам, городские власти, федеральный центр и силовые структуры заблаговременно обеспечили безопасность форума. Губернатор высоко оценил работу системы противовоздушной обороны и силовиков, отметив, что они показали свой класс и умение работать в сложных условиях.

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Фото: Piter.TV