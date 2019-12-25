Вор проник в квартиру на улице Седова по строительным лесам

Оперативники поймали рецидивиста, проникшего в квартиру дома на улице Седова по строительным лесам. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 7 мая.

В полицию 22 апреля поступила информация о краже из жилища местного жителя. Неизвестный отжал стеклопакет и попал в квартиру, после чего забрал имущество на общую сумму 5 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

В садоводстве "Раздолье" во Всеволожском районе 6 мая задержали 41-летнего подозреваемого. Его уже судили несколько раз за кражи. Похищенное частично изъято.

