  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вор проник в квартиру на улице Седова по строительным лесам
Сегодня, 12:18
50
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Вор проник в квартиру на улице Седова по строительным лесам

0 0

Мужчина похитил имущество на общую сумму 5 тыс. рублей.

Оперативники поймали рецидивиста, проникшего в квартиру дома на улице Седова по строительным лесам. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 7 мая. 

В полицию 22 апреля поступила информация о краже из жилища местного жителя. Неизвестный отжал стеклопакет и попал в квартиру, после чего забрал имущество на общую сумму 5 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

В садоводстве "Раздолье" во Всеволожском районе 6 мая задержали 41-летнего подозреваемого. Его уже судили несколько раз за кражи. Похищенное частично изъято. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина ограбил строительный объект в Луге на 735 тыс. рублей. В настоящее время бытовки переданы собственнику. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, улица седова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии