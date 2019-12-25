  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина ограбил строительный объект в Луге на 735 тыс. рублей
Сегодня, 12:06
117
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина ограбил строительный объект в Луге на 735 тыс. рублей

0 0

Все похищенное изъято и передано собственнику.

Задержан житель Луги, подозреваемый в краже строительных бытовок. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, еще 30 января в полицию Лужского района поступили сведения о том, что неизвестные ограбили строительный объект коммерческой организации на Медведском шоссе. Общая сумма ущерба составила 735 тыс. рублей. 

Подозреваемым оказался 33-летний рецидивист, его поймали 5 мая. Все похищенное изъято и передано собственнику. 

Ранее на Piter.TV: похитивший телефон у администратора банного комплекса на Индустриальном проспекте получил 2 года колонии. Рецидивисту вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, луга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии