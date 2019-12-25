Похитивший телефон у администратора банного комплекса на Индустриальном получил 2 года колонии

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), рассказали 6 мая в надзорном ведомстве.
В ноябре 2025 года фигурант находился в банном комплексе на Индустриальном проспекте. На диване возле ресепшена он заметил телефон, оставленный администратором заведения, и похитил устройство, после чего скрылся. Ущерб составил 7 тыс. рублей.
Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии строгого режима.
