  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Похитивший телефон у администратора банного комплекса на Индустриальном получил 2 года колонии
Сегодня, 15:28
226
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Похитивший телефон у администратора банного комплекса на Индустриальном получил 2 года колонии

0 0

Ранее мужчину неоднократно судили.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), рассказали 6 мая в надзорном ведомстве. 

В ноябре 2025 года фигурант находился в банном комплексе на Индустриальном проспекте. На диване возле ресепшена он заметил телефон, оставленный администратором заведения, и похитил устройство, после чего скрылся. Ущерб составил 7 тыс. рублей. 

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии строгого режима.

Ранее на Piter.TV: мужчина ограбил магазин в деревне Большие Тайцы под угрозой пистолета. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии