Похитивший телефон у администратора банного комплекса на Индустриальном получил 2 года колонии

Ранее мужчину неоднократно судили.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), рассказали 6 мая в надзорном ведомстве.

В ноябре 2025 года фигурант находился в банном комплексе на Индустриальном проспекте. На диване возле ресепшена он заметил телефон, оставленный администратором заведения, и похитил устройство, после чего скрылся. Ущерб составил 7 тыс. рублей.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии строгого режима.

Ранее на Piter.TV: мужчина ограбил магазин в деревне Большие Тайцы под угрозой пистолета.

Фото: Piter.TV