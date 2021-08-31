  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина ограбил магазин в деревне Большие Тайцы под угрозой пистолета
Сегодня, 10:53
202
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина ограбил магазин в деревне Большие Тайцы под угрозой пистолета

0 0

Злоумышленник забрал из кассы 3 тыс. рублей.

Правоохранители задержали мужчину, который опустошил кассу магазина под угрозой пистолета в деревне Большие Тайцы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). 

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 3 мая в полицию поступила информация о том, что в торговую точку пришел неизвестный и, угрожая пистолетом, забрал 3 тыс. рублей. На следующий день в Волосово по подозрению в совершении преступления поймали 51-летнего жителя деревни Большая Ивановка. 

Ранее мы рассказывали о том, что транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу куртки в Пулково. В настоящее время заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, разбой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии