Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу куртки в Пулково
Сегодня, 12:54
Сотрудники транспортной полиции Петербурга раскрыли кражу куртки в аэропорту Пулково. Ущерб составил свыше 11 тыс. рублей, сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

В дежурную часть воздушной гавани обратилась женщина 43 лет с заявлением о пропаже вещи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что она выронила куртку в одной из кофеен. Позже ее забрала себе 44-летняя москвичка, после чего злоумышленница проследовала к выходу на посадку. 

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. 

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом предстанет житель Петербурга, потративший с чужой банковской карты более 5,5 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

