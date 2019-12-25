Перед судом предстанет житель Петербурга, потративший с чужой банковской карты более 5,5 тыс. рублей

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Ему вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), рассказали 30 апреля в надзорном ведомстве.

В феврале фигурант нашел банковскую карту на тротуаре на Ленинском проспекте. Снять наличные не получилось, поскольку он не знал пин-код. Поэтому обвиняемый стал использовать возможности бесконтактной оплаты. За полдня мужчина потратил в магазинах свыше 5,5 тыс. рублей. По словам потерпевшей, карта была ей потеряна.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV