В Петербурге жителя Астраханской области будут судить за угон каршеринга

Поскольку дверь оказалась заперта, он разбил пассажирское окно и проник в салон.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Астраханской области. Ему вменяют ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон), сообщили в надзорном ведомстве 10 июня.

В марте фигурант заметил каршеринговый автомобиль на проспекте Маршала Жукова и решил прокатиться на нем. Поскольку дверь оказалась заперта, он разбил пассажирское окно и проник в салон. Поврежденная машина привлекла внимание сотрудников Госавтоинспекции, и обвиняемого задержали.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан находившийся в федеральном розыске за угон авто в Ленобласти.

Фото: Piter.TV