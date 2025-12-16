  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге жителя Астраханской области будут судить за угон каршеринга
Сегодня, 15:17
130
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге жителя Астраханской области будут судить за угон каршеринга

0 0

Поскольку дверь оказалась заперта, он разбил пассажирское окно и проник в салон.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Астраханской области. Ему вменяют ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон), сообщили в надзорном ведомстве 10 июня. 

В марте фигурант заметил каршеринговый автомобиль на проспекте Маршала Жукова и решил прокатиться на нем. Поскольку дверь оказалась заперта, он разбил пассажирское окно и проник в салон. Поврежденная машина привлекла внимание сотрудников Госавтоинспекции, и обвиняемого задержали.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержан находившийся в федеральном розыске за угон авто в Ленобласти. 

Фото: Piter.TV 

Теги: суд, угон
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии