Задержан находившийся в федеральном розыске за угон авто в Ленобласти

Фигурант был доставлен в отдел для передачи инициатору розыска.

Полицейские Всеволожского района Ленинградской области задержали 36-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в МВД России.

Злоумышленника поймали 4 июня возле дома 90 по Октябрьскому проспекту во Всеволожске. Его подозревают в угоне автомобиля в начале мая. Фигурант был доставлен в отдел для передачи инициатору розыска. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Московском вокзале задержали мужчину, который скрывался от сотрудников УФСИН России по Оренбургской области почти год. Он уклонился от принудительных работ, назначенных по приговору суда за совершенное преступление по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере).

Фото: Piter.TV