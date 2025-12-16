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Юноша поджег две заправки в Ленобласти
Сегодня, 16:57
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Юноша поджег две заправки в Ленобласти

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В ходе допроса он сообщил, что в мессенджере Telegram с ним переписывался незнакомец.

Следователи задержали 17-летнего подростка в связи с противоправными действиями на автозаправочных станциях. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога), рассказали в СУ СК РФ по Ленинградской области. 

Накануне ночью юноша поджег две заправки самообслуживания в деревне Велигонты Ломоносовского района. Нарушителя установили в кратчайшие сроки. В ходе допроса он сообщил, что в мессенджере Telegram с ним переписывался незнакомец, указавший совершить преступление. 

Следствие призывает родителей проявлять бдительность к возможному вовлечению их детей в противоправную деятельность посредством интернета. 

Ранее на Piter.TV: мужчина поджег автомобиль на Дунайском проспекте, чтобы отомстить за сбитого кота. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: ленобласть, поджог
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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