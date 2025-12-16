Всероссийский рейтинг посещаемости возглавили пять музеев Петербурга

На первом месте оказался Русский музей с 5,08 млн гостей.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский рассказал 10 июня о том, что пять городских музеев возглавили всероссийский рейтинг посещаемости. На первом месте оказался Русский музей с 5,08 млн гостей, далее идут Государственный музей-заповедник "Петергоф", Эрмитаж, Царское Село и Исаакиевский собор.

А самая посещаемая выставка прошлого года – "Упакованные грезы. Мода ар-деко из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции Назима Мустафаева". По данным The Art Newspaper Russia, экспозицию успели посмотреть 1,6 млн человек.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге 5 июня открылась выставка "Пабло Пикассо. Параграфы". Организаторы объединили в экспозиции уникальную коллекцию из 61 литографии.

Фото: Piter.TV