В Петербурге 5 июня откроется выставка "Пабло Пикассо. Параграфы"

Организаторы объединили в экспозиции уникальную коллекцию из 61 литографии.

В культурном квартале "Брусницын" в Петербурге с 5 июня по 8 ноября пройдет выставка "Пабло Пикассо. Параграфы". Гений создал десятки тысяч произведений и прожил долгую жизнь, оставив колоссальное наследие.

Организаторы объединили в экспозиции уникальную коллекцию из 61 литографии, которая была получена из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции. Так, будут представлены работы основных этапов творчества мастера – раннего периода, голубого периода, аналитического и синтетического кубизма, а также эскизы к самому знаменитому произведению художника "Герника" и серии позднего творчества "Торос и торерос", "Война и мир".

Выставку организуют на Кожевенной линии, 30, она станет доступной ежедневно с 12:00 до 21:00.

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Фото: ВКонтакте / Брусницын, культурный квартал