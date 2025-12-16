Смольный забрал в городскую собственность 30 квартир и два нежилых здания

Комиссия при правительстве Петербурга приняла решение о безвозмездной передаче объектов недвижимости между уровнями власти. В собственность города также переходит здание на проспекте Обуховской Обороны, которое предназначено под снос.

Комиссия при городском правительстве Санкт-Петербурга приняла решение о безвозмездной передаче десятков объектов недвижимости между разными уровнями власти. Как сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений города, в собственность Северной столицы переходят 30 жилых помещений и два нежилых здания. В федеральную собственность, в свою очередь, переданы два помещения и здание на улице Чехова для нужд УМВД.

В государственную собственность Петербурга поступили, в частности, квартиры и нежилое помещение на улице Жака Дюкло, а также здание на проспекте Обуховской Обороны площадью 487,5 квадратного метра. Однако последний объект предназначен под снос, поскольку попадает в зону строительства Новой транспортной магистрали.

Федерация получила помещения на улицах Шотмана и Крупской, а также здание на улице Чехова площадью 2,2 тыс. квадратных метров вместе с земельным участком под размещение структур УМВД. Кроме того, для строительства высокоскоростной магистрали ВСМ-1 передан участок в Шушарах. Ещё два здания на Лесопарковой улице перешли от муниципалитета городу, а 16 квартир в Сосновом Бору — обратно в муниципальную собственность.

Фото: Piter.TV