Телеведущего Бориса Корчевникова будут заочно судить на Украине

СБУ передала в суд дело в отношении журналиста.

Служба безопасности Украины завершила расследование против российского журналиста Бориса Корчевникова и передала акт на рассмотрение в суд. Об этом сообщили в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.

По данным СБУ, телеведущего обвинили в публичной поддержке действий России против Украины и проведении спецоперации. В заявлении указывается, что Корчевников якобы неоднократно призывал к захвату республики и неоднократно "оправдывал" преступления против гражданского населения.

В марте 2026 года стало известно, что продюсеру религиозного канала "Спас" заочно предъявили обвинение на Украине по нескольким статьям местного уголовного кодекса, среди них покушение на территориальную целостность республики и незаконное пересечение границы.

После объявления в розыск СБУ Борис Корчевников нанял охрану и усилил безопасность. По словам телеведущего, ему пришлось реагировать на угрозы со стороны украинских силовиков.

Ранее Служба безопасности Украины объявила в розыск председателя ЦИК России Эллу Памфилову.

Фото: Magnific