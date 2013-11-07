Борис Корчевников заговорил о своем уходе с "России-1"

Он заявил, что ему "надоело все это".

Российский телеведущий Борис Корчевников в эфире своей программы "Судьба человека" впервые заговорил об уходе с "России-1". Во время интервью с актером театра и кино Владимиром Стекловым он заявил, что ему "надоело все это".

Я просто забыл все, чему вы меня учили, Владимир Александрович. Да и надоело все это, знаете. Жара. Софиты. Сидишь тут с утра до ночи. Отметил Борис Корчевников

По слухам, у ведущего начались проблемы со здоровьем. В частности, он жаловался на ухудшение слуха и усталость от напряженного графика.

Ранее мы писали, что Кэтрин Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в сериале "Уэнсдей" Тима Бертона.

Фото: Instagram / b.korchevnikov