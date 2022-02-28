"Россия-1" убрала из программы премьеру украинского сериала "Линия света"

Вместо него в эфир выйдет историческая драма "Годунов" с Сергеем Безруковым.

В понедельник, 28 февраля, в эфир телеканала "Россия-1" должен был выйти украинский сериал "Линия света" (Лінія світла). Однако его убрали из сетки вещания и заменили масштабной исторической драмой "Годунов" с Сергеем Безруковым. Об этом сообщили "Комсомольской правде" в пресс-службе ВГТРК.

На Украине премьера состоялась в 2017 году. В центре сюжета 18-летняя Варя, которая живет с родителями в религиозной секте. С детства девочку учат упорно работать, искренне верить и молиться, а также быть абсолютно послушной воле главы общины – Светлейшего. Именно ее он наметил на роль своей четвертой жены. Варя не согласна на такой союз, поэтому сбегает в надежде найти на Светлейшего управу в большом мире, хотя ничего не знает о жизни вне общины.

Стоит отметить, что телеканал "Россия-1" часто показывает сериалы украинского производства. Что будет дальше с продукцией соседней страны, пока неизвестно.

Видео: YouTube / Телеканал Интер (Inter TV channel)