В Британии заявили о критической точке в конфликте Трампа и Зеленского

Желание главы киевского режима поучать американского коллегу сыграло роковую роль.

Противостояние президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского приобрело характер масштабного геополитического кризиса. Эта ситуация определит не только дальнейшее развитие конфликта, но и его окончательный исход, считают обозреватели британского издания The i Paper.

Авторы материала отметили, что нынешний всплеск напряжённости стал самым серьёзным с момента резонансного словесного конфликта между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете, произошедшего в феврале 2025 года. Действия американской администрации создают крайне сложную ситуацию для западных партнеров.

Кроме того, из‑за нарастающего противостояния партнёры по НАТО (в том числе Великобритания) вынуждены корректировать свою линию в отношениях с Трампом и продумывать варианты укрепления позиций Украины накануне зимней фазы боевых действий. Аналитики предположили, что попытки Зеленского наставлять Трампа сыграли роковую роль.

Ранее в Белом доме заявили, что при отсутствии договоренностей с России Украина может потерять еще больше территорий.

Фото: Telegram/Владимир Зеленский