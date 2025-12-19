  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трамп допустил, что без сделки Украина может потерять еще больше территорий
Сегодня, 17:33
33
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Трамп допустил, что без сделки Украина может потерять еще больше территорий

0 0

Глава США уверен, что Владимир Зеленский готов пойти на сделку.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп полагает, что при отсутствии договоренностей о мирном урегулировании конфликта на Украине российская сторона может расширить собственный контроль над территорией. Соответствующее заявление журналистам в ходе брифинга на борту номер один Air Force One сделал иностранный политический лидер. 

Я думал, Путин хочет ее целиком. Может, так и есть. Но он туда не войдет, если только не будет такого, что мы не достигнем сделки.

Дональд Трамп, президент США

Ранее Дональд Трамп говорил прессе о том, что украинским властям нужно было раньше соглашаться на договоренности по урегулированию конфликта. К примеру, в декабре политик, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, сообщил, то сейчас ситуация на поле боя во многом складывается не в пользу  киевского режима. 

Трамп заявил, что корабли США движутся к Ирану.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, дональд трамп, территориальные уступки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии