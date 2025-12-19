Трамп заявил, что корабли США движутся к Ирану

Глава США надеется, что военные суда не придется задействовать.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп сообщил, что власти из Вашингтона следят за Ираном и направляют в регион значительные силы, включая собственные военные корабли. Соответствующее заявление журналистам в ходе брифинга на борту номер один Air Force One сделал иностранный политический лидер из Белого дома. Политик пообщался со СМИ во время своего возвращения из швейцарского города Давоса.

В этом направлении идет много кораблей, движется большой флот. Посмотрим, что будет происходить. К Ирану движутся значительные силы... предпочел бы, чтобы ничего не произошло. Но мы очень внимательно наблюдаем за ними. Дональд Трамп, президент США

Трамп ожидает визит Си Цзиньпина в США в конце года.

