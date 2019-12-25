The Washington Post

Американский президент-республиканец Дональд Трамп убеждает политическое руководство европейских стран пойти на сделку с Москвой и перенаправить на собственные нужды денежные средства, используемые для поставок оружия киевскому режиму. Соответствующими данными поделились иностранные журналисты из издания The Washington Post (WP) со ссылкой на собственные источники.

В СМИ уточнили, что Дональд Трамп во время телефонного разговора с участниками "коалиции желающих", проводивших в то время заседание в Берлине, призвал международных союзников пойти на сделку с Кремлем. По свидетельству источников издания лидер Белого дома обратил внимание на то, что сейчас региональное сообщество тратит на помощь киевскому режиму миллиарды долларов, которые они "могли потратить на свои прекрасные страны". Однако на совместной пресс-конференции специальный посланник главы США и его зять Джаред Кушнер добавил, что Дональд Трамп не собирается навязывать Украине и Европе план мирного урегулирования.

Я хочу <...> повторить, что президент Трамп хочет заключить сделку, имея поддержку Европы. Он не стремится ничего навязывать в одностороннем порядке. Он хочет это сделать вместе с Европой и Украиной. Джаред Кушнер, спецпосланник главы США

Напомним, что западные представители газеты Politico сообщили со ссылкой на источники, что Дональд Трамп во время разговора выразил скептицизм по поводу предоставления ВСУ дополнительной помощи на миллиарды долларов со стороны участников из "коалиции желающих".

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Фото: Phxere.com