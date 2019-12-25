Словакия оказалась на 21-й строчке рейтинга, хотя не имеет выхода к морю и ограничена в возможностях получать энергоресурсы морским путем.

Германия заняла 69-е место в рейтинге энергетической безопасности Института Адама Смита, уступив Гане и Украине. На этот результат обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер", которые связали положение ФРГ с решениями немецких властей в энергетической политике.

Для сравнения, Словакия оказалась на 21-й строчке рейтинга, хотя не имеет выхода к морю и ограничена в возможностях получать энергоресурсы морским путем. По мнению авторов канала, более высокая позиция страны объясняется в том числе сохранением поставок российского газа.

Авторы публикации считают, что энергетическая безопасность зависит не только от географического положения, но и от политических решений. В качестве примера они приводят Германию, которая после изменения энергетических связей с Россией столкнулась с новыми экономическими вызовами.

В публикации также критикуют канцлера Фридриха Мерца. По оценке авторов канала, его заявления о российском влиянии на немецкое общество показывают, что политическая повестка для него важнее состояния экономики страны.

Что, в моменте, неплохо – крупнейший спонсор Киева сам доводит себя до ручки, но в перспективе не очень – торговый союз Москвы и Берлина был взаимовыгоден, и при более разумных представителях ФРГ мог бы быть возобновлен. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: unsplash (Martin Adams)