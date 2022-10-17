Меладзе обвинил Корчевникова в подлости

По его словам, журналист лишь носит маску добряка.

Певец Валерий Меладзе обвинил журналиста Бориса Корчевникова в подлости. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Осторожно: Собчак".

В интервью от 2021 года музыкант заявил, что Корчевников лишь носит маску добряка. Меладзе считает, что под маской скрывается невероятно опасный человек, который "крайне отрицательно влияет на молодежь".

Такж певец назвал журналистам подлым человеком, поскольку у того "за мягкой личиной кроется желание как следует залезть под кожу".

Ранее Корчевников объяснил, что заплакал в прямом эфире из-за мыслей об участниках СВО.

Видео: YouTube / Осторожно: Собчак