Shot: с Валерием Меладзе ведут переговоры о концерте на Алтае

Выступление певца обойдется организаторам в 15 миллионов рублей.

Певец Валерий Меладзе намерен возобновить концертную деятельность в России. Артист уже начал переговоры о первом после долгой паузы выступлении, которое может состояться на Алтае, сообщал Telegram-канал Shot.

Представители 61-летнего исполнителя неоднократно заявляли, что артист открыт для предложений. Стоимость выступления Меладзе составляет более 15 миллионов рублей. Такой прайс предоставляют как российским площадкам, так и зарубежным корпоративам.

По данным издания, Валерий Меладзе уже согласился выступить там на свадьбе в марте 2027 года. Согласно райдеру, во время поездки певца сопровождает команда из 13 человек. Все расходы, связанные с перелётами, трансферами и размещением, берет на себя принимающая сторона. Также организаторы должны обеспечить перелёты бизнес-классом и размещение в номерах категории "люкс" в пятизвёздочных отелях.

Ранее мы сообщали, что рок-певица Ольга Кормухина публично обвинила Валерия Меладзе в финансировании ВСУ.

Фото: Magnific