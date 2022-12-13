Певица РФ Ольга Кормухина обвинила Гагарину и братьев Меладзе в поддержке ВСУ

Артистка назвала суд по "Кукушке" своей Голгофой.

Знаменитая российская рок-певица Ольга Кормухина публично обвинила Полину Гагарину и Валерия Меладзе в финансировании Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление артистка сделала в эфире YouTube-канала "Абзац и Ыыху с ним". Напомним, что певица на протяжении нескольких лет конфликтует с Гагариной из-за кавера на композицию Виктора Цоя "Кукушка". Гостья шоу призналась, что между ними до сих пор ведутся судебные тяжбы и вскоре состоится очередное заседание. Ольга Кормухина считает, что у ее оппонентки есть влиятельные покровители, в числе которых она назвала певца Валерия Меладзе.

Этот суд был для меня нескончаемой Голгофой. Каждый раз, когда поет Гагарина, деньги получает Меладзе. А он давно поддерживает ВСУ. Должна быть в культуре спецоперация. Ольга Кормухина, певица

Известно, что в настоящее время Валерий Меладзе находится за границей. После скандальной выходки в Дубае артист редко появляется в социальных сетях и старается никак не комментировать свой отъезд из России.

Певица Ольга Кормухина: рано или поздно SHAMAN поймет, что его используют.

Фото и видео: YouTube / Абзац и Ыыху с ним