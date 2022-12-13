Певица Ольга Кормухина: рано или поздно SHAMAN поймет, что его используют

Артистка рассказала о своем отношении к Ярославу Дронову.

Российская певица Ольга Кормухина считает, что рано или поздно SHAMAN останется у разбитого корыта, так как поймет, что его используют ради денег. Об этом звезда шоу-бизнеса сообщила в инткрвью в рамках YouTube-проекта "Абзац и Ыыху с ним". Артистка призналась, что не имеет ничего против Ярослава Дронова, известного под псевдонимом "Шаман" и даже наоборот, очень любит его. Гостья шоу отметила, что знакома с коллегой еще с 2015 года. Она назвала молодого человека очень талантливым и тем, кто может стать лидером.

Но самое главное, что те проблемы, которые он тогда обозначил, он их не решил. Он научился их обходить, прятать. Вот это мне не нравится. Не нравится, что его используют....У меня душа за это болит. Ольга Кормухина, певица

Ольга Кормухина также рассказала, что несколько раз встречалась с Ярославом Дроновым, однако, по её словам, он побоялся заходить к ней в гримёрную комнату. Артистка связывает это с тем, что Ярослав сам понимает, что он не был прав.

SHAMAN снял новый видеоклип на песню "Мы" с первого дубля на Красной площади.

Фото и видео: YouTube / Абзац и Ыыху с ним