Артист получил хрустальный кубок и 30 млн рублей за исполнение песни Phù Đổng Thiên Vương.

Вьетнамский исполнитель Нгуен Дык Фук стал победителем международного музыкального конкурса "Интервидение", финал которого прошёл в Москве. Он получил главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей — за исполнение композиции Phù Đổng Thiên Vương.

Конкурс, возрождённый как альтернатива "Евровидению", собрал участников из 23 стран. Однако финал ознаменовался скандалом: певица VASSY (США/Австралия) не вышла на сцену из-за "беспрецедентного политического давления со стороны правительства Австралии", как заявили организаторы.

Россию представлял Ярослав Дронов (SHAMAN) с песней "Прямо по сердцу" Максима Фадеева. Певец заранее отказался от борьбы за победу, сославшись на правила гостеприимства. Однако его выступление стало одним из самых запоминающихся моментов вечера. Президент России Владимир Путин в приветственном обращении подчеркнул, что "культура и музыка не имеют границ", выразив надежду, что конкурс станет глобальным узнаваемым брендом.

Нгуен Дык Фук родился в 1996 году в Ханое. Несмотря на отсутствие музыкальной семьи, его талант раскрылся благодаря караоке-вечерам дома. Он с детства мечтал о сцене, хотя путь к славе был непростым: провалы в Vietnam Idol и Vietnam"s Got Talent не остановили его. Прорыв случился в 2015 году, когда он победил в шоу "Голос Вьетнама" под руководством "королевы поп-музыки" Май Там.

Фото: Telegram / intervision_world