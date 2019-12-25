Трансляцию "Интервидения" посмотрели 4 млрд зрителей

В организации конкурса участвовали 500 волонтеров из пяти стран.

Трансляцию международного музыкального конкурса "Интервидение" посмотрели 4 млрд зрителей со всего мира. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на организаторов конкурса.

В организации "Интервидения" участвовали 500 волонтеров из пяти стран. По словам организаторов мероприятия, трансляцию смотрели 4 млрд зрителей. Напомним, конкурс "Интервидение" состоялся в Москве на площадке "Live Арена". За победу в нем боролись участники 22 стран.

Ранее мы сообщали, что вьетнамский певец Дык Фук выиграл "Интервидение" в Москве.

