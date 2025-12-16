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Власти Петербурга опровергли дефицит топлива на АЗС
Сегодня, 15:04
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Власти Петербурга опровергли дефицит топлива на АЗС

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Ограничений на продажу топлива не вводилось.

Комитет по энергетике Санкт-Петербурга опроверг слухи о возможном дефиците топлива на автозаправочных станциях города. Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на ведомство, имеющихся в резерве дизельного топлива, а также бензина марок АИ‑95 и АИ‑92 достаточно, чтобы обеспечить всех петербургских водителей.

Специалисты постоянно контролируют запасы на городских нефтебазах. Ограничений на продажу топлива со стороны правительства не вводилось. В комитете подчеркнули, что ситуация находится под контролем.

Ранее Piter.TV сообщал, что Дрозденко опроверг дефицит топлива в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: азс, топливо
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Картина дня,

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