Лавров: РФ работает над тем, чтобы сделать "Интервидение" ежегодным

В МИД России оценили планы по культурной дипломатии.

Москва совместно с международными партнерами работает над тем, чтобы сделать ежегодным песенный конкурс "Интервидение". Соответствующее заявление сделал перед российскими законодателями на правительственном часе в Совете Федерации сделал глава министерства по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник из внешнеполитического ведомства заметил, что страна задействует внутренний потенциал, который есть у линии культурной дипломатии.

С успехом прошел первый международный песенный конкурс "Интервидение", призванный продвигать культурно-цивилизационное многообразие мира, воспитывать молодежь в духе традиций предшествующих поколений. Работаем с иностранными партнерами с тем, чтобы сделать этот конкурс ежегодным. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации