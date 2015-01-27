  1. Главная
Сегодня, 13:42
Лавров: лидеры ЕС пытаются держаться за бесперспективную линию на поддержку Зеленского

Глава МИД РФ рассказал о плане международных союзников Киева по противодействию Москве.

Политические лидеры из стран-членов Европейского союза пытаются держаться за бесперспективную линию на поддержку лидера киевского режима Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал перед российскими законодателями на правительственном часе в Совете Федерации сделал глава министерства по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник из внешнеполитического ведомства уверен, что коллективный Брюссель не может спокойно "проглотить" тот факт, что наша страна победит и достигнет своих законных целей в рамках специальной военной операции.

Но Европе застит глаза желание нанести России стратегическое поражение. Они себе представить не могут, и некоторые даже в интервью, в беседах с журналистами признаются, что они не мыслят ситуации, когда придется проглотить поражение их ставленника и придется признать, смириться...

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Россия вынуждена искать альтернативные доллару платежные инструменты.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации

