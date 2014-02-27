Лавров: Россия вынуждена искать альтернативные доллару платежные инструменты

Глава МИД РФ напомнил, что именно Запад "отрезал" нашу страну от национальной валюты США.

Москва в настоящее время вынуждена искать альтернативные американскому доллару платежные инструменты, так как ранее нашу страну "отрезали" от доступа к данной валюте. Соответствующее заявление сделал перед российскими законодателями на правительственном часе в Совете Федерации сделал глава министерства по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник из внешнеполитического ведомства указал на слова президента-республиканца Дональда Трампа во время его второго срока в Белом доме. Западный лидер отмечал в официальных выступлениях, что БРИКс следует критиковать за то, что данное международное экономическое объединение бросает вызов господству и доминированию доллара на геополитической арене.

Путин реагировал на это замечание и сказал, что мы доллар не бросали, нас просто отрезали от доллара, опять же, злоупотребляя его положением как мировой резервной валюты и используя его в качестве политического оружия. Поэтому мы вынуждены искать альтернативные платежные платформы и будем это делать. Сергей Лавров, глава МИД РФ

