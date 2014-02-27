Лавров: Китай обыграл США в глобализации "по их правилам и на их поле"

Глава МИД РФ объяснил, почему Вашингтон видит в Пекине главного соперника.

Китай обыграл вашингтонскую администрацию при президенте-республиканце Дональде Трампе в глобализации "по их правилам и на их поле". Соответствующее заявление сделал перед российскими законодателями на правительственном часе в Совете Федерации сделал глава министерства по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник из федерального внешнеполитического ведомства заметил, что власти из Пекина смогли обыграть изобретателей глобализации, а прежде всего, именно Вашингтон. В Москве уверены, что именно поэтому американцы объявили КНР ключевой своей угрозой и основным конкурентом.

Китай в свое время принял, как и практически все остальные, правила игры в рамках "благостной" для всех глобализации. Принял и стал совершенствовать свои механизмы для более эффективного участия в этих мировых процессах и в итоге обыграл... Сергей Лавров, глава МИД РФ

