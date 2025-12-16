Лавров: власти Армении после закона о движении в ЕС должны "отвечать за слова"

Глава МИД РФ напомнил об обещании Никола Пашиняна по тому, что выбор останется за народом.

Политическое руководство Армении "поставило вопрос ребром", когда приняло закон о движении страны в Европейский союз и теперь должно "отвечать за слова". Соответствующее заявление в интервью журналистам газеты "Известия" сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник пояснил, что Армения сейчас проходит испытание евросоюзовским клише "или-или, выбирайте" в отношении собственного членства в ЕАЭС или ЕС. Министр напомнил о словах премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время предвыборной кампании. Тогда тот говорил, что обязан предоставить альтернативу народу, но выбирать будущее будут сами граждане.

Если это так, то надо показать эти альтернативы и объявить референдум. Уже принят закон о начале движения официального в Европейский союз. Если такой закон есть, значит ты уже сам поставил вопрос ребром, но тогда давайте отвечать за свои слова и обратимся к народу. Сергей Лавров, глава МИД РФ

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Фото: МИД России