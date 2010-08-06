На Елагином острове 20 сентября откроют фан-зону "Интервидения"

Начало трансляции в 21:00. Вход свободный.

В субботу, 20 сентября, на Елагином острове откроется большая фан-зона "Интервидения". Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Посмотреть трансляцию музыкального конкурса на большом экране можно будет в ЦПКиО им. С.М. Кирова. Там же появится трибуна для зрителей, а в просмотровой зоне выступят артисты "Петербург-концерта".

Фото: ВКонтакте/ Елагин остров | ЦПКиО им. С.М. Кирова

Начало трансляции в 21:00. Вход в парк свободный с 19:00

Фото: Telegram / Интервидение 2025