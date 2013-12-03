Конкурс "Интервидение": когда начнется и кто участвует?

Piter.tv собрал все, что нужно знать о конкурсе.

После долгой паузы в России состоится международный музыкальный конкурс "Интервидение". В нем примут участие представители стран Европы, Азии, Африки и Америки. Piter.tv расскажет, что нужно знать о конкурсе.

Что такое "Интервидение"?

Первый конкурс прошел в 1965 году в Праге. Это был аналог проходившему в то время "Евровидению". В нем принимали участие преимущественно государства социалистического лагеря: СССР, Чехословакия, ГДР, Югославия и другие страны. Со временем в конкурсе участвовали представители Евросоюза и Америки.

"Интервидение" проводили с 1965-го по 1980 год. С 1969-го по 1976-й конкурс не проводился. Первая попытка его возродить была в 2008-м году. Тогда "Интервидение" провели в Сочи. В нем участвовали 11 стран, которые входили в состав СССР. Победительницей конкурса стала Тамхина Ниязова, представлявшая Таджикистан.

Где и когда пройдет конкурс?

"Интервидение" пройдет 20 сентября. Участники соберутся на "Live Арене" в поселке Новоивановское. Основным вещателем конкурса в России стал Первый канал, который покажет его в прямом эфире.

Кто представит Россию на "Интервидении"?

19 мая стало известно, что Россию на конкурсе представит певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Он выступит под номером 9 с песней "Прямо по сердцу". Певец отметил, что будет исполнять песню на русском языке.

Сколько всего стран-участниц?

К началу сентября пресс-служба "Интервидения" подтвердила, что в конкурсе примут участие представители 23 стран. Среди стран-участниц также был анонсирован Азербайджан, однако страна официально отказалась от участия. Итоговый список участников и их песен выглядит так:

Белоруссия (Настя Кравченко – "Мотылек")

Бразилия (Лусиану Калазанс и Таис Надер – "Попкорн с любовью")

Венесуэла (Омар Аседо – "Праздник мира")

Вьетнам (Дык Фук – "Фудом тхиен выонг")

Египет (Мустафа Саад – "Среди всех девушек")

Индия (Раухан Малик – "Любовь")

Казахстан (Әмре – "Свет степи")

Катар (Дана Аль-Мир – "Это именно ты")

Кения ( Наташа Санайпей Танде – "Вкус жизни")

Китай (Ван Си – "В пути")

Колумбия (Нидия Гонгора – "В мангровых зарослях")

Куба (Cулема Иглесиас Саласар – "Гуагуанко")

Кыргызстан (NOMAD – "Только тебе")

Мадагаскар (Denise и D-Lain – "Хочу большего для нас")

ОАЭ (Саиф Аль-Али – "Призыв к миру")

Россия (Shaman – "Прямо по сердцу")

Саудовская Аравия (Зейна Имад – "Просто переживаю")

Сербия (Слободан Тркуля & Балканополис – "Три розочки")

США (Брэндон Ховард – "Мы чемпионы")

Таджикистан (Фаррух Хасанов – "Гори")

Узбекистан (Шохрух Мирзо Ганиев – "Миллий терма")

Эфиопия (Нетсанет Султан – "У всех на виду")

ЮАР (Mzansi Jikelele – "Дом")

Какой приз получит победитель "Интервидения"?

Победителя конкурса выберут члены международного жюри. Тот, кто займет первое место по итогам голосования, получит хрустальный кубок и денежный приз в размере 30 млн рублей.

Фото: Telegram / Интервидение 2025