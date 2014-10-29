В России бензин в марте подорожал в среднем на 1,1%

В России бензин в марте 2026 года подорожал в среднем на 1,1%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные из материалов Росстата.

Отмечается, что цены производителей на бензин в марте в среднем стали выше на 10,4%. В тоже время показатель в годовом выражении увеличился на 12,3%. Согласно месячной статистике, в марте зафиксировали рост потребительских цен на 1,1% и более в 53 субъектах РФ. Заметнее всего рост зафиксировали в Ямало-Ненецком автономном округе (+2%).

Также сообщается, что цены производителей на бензин в марте в среднем поднялись на 10,4%. Рост цен наблюдался почти во всех субъектах РФ. Заметнее всего цены выросли в Нижегородской области (+28,5%), Ленинградской области (+14,1%), Республике Коми (+13,7%), Волгоградской области (+11,7%) и Москве (+11,5%).

